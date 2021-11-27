Российская авиакомпания впервые попала в черный список ЕC

Евросоюз внес в черный список российскую авиакомпанию "Скол". Соответствующая информация появилась на официальном сайте ЕС.

"Скол" стала первым российским перевозчиком, который попал в черный список ЕС. Авиакомпании отказано в полетах в страны Евросоюза.

В ЕС опасаются, что "Скол" "не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности". Такого единодушное мнение экспертов по авиационной безопасности из государств-членов ЕС. Оценка российского перевозчика проводилась в соответствии с международными стандартами безопасности, и в частности стандартами, принятыми Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), отмечается на сайте ЕС.