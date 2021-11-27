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Конференция ВТО отложена из-за нового штамма "Омикрон"

Конференция ВТО отложена из-за нового штамма &quot;Омикрон&quot;

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) решил на внеочередном заседании перенести 12-ю Министерскую конференции на более поздний срок, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Решение о переносе первой за четыре года конференции ВТО принято в пятницу вечером в связи с распространением нового штамма коронавируса из ЮАР, который получил имя "Омикрон". Из-за этого штамма Швейцария в ближайшее время может ограничить авиасообщение с ЮАР и рядом других стран Африки.

Министерская конференция ВТО должна была пройти в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Новые сроки проведения встречи пока неизвестны.

12-я конференция ВТО переносится из-за пандемии не впервые - изначально ее планировалось провести летом 2020 года в столице Казахстана.

Отметим, что на конференции планировалось рассмотреть заявку Туркменистана на вступление в ВТО.

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