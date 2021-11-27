Конференция ВТО отложена из-за нового штамма "Омикрон"
Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) решил на внеочередном заседании перенести 12-ю Министерскую конференции на более поздний срок, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Решение о переносе первой за четыре года конференции ВТО принято в пятницу вечером в связи с распространением нового штамма коронавируса из ЮАР, который получил имя "Омикрон". Из-за этого штамма Швейцария в ближайшее время может ограничить авиасообщение с ЮАР и рядом других стран Африки.
Министерская конференция ВТО должна была пройти в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Новые сроки проведения встречи пока неизвестны.
12-я конференция ВТО переносится из-за пандемии не впервые - изначально ее планировалось провести летом 2020 года в столице Казахстана.
Отметим, что на конференции планировалось рассмотреть заявку Туркменистана на вступление в ВТО.