В Грузии коронавирусом заразились еще 4 058 человек

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 4 058 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 835 306, говорится на официальном сайте StopCov.

За сутки вылечились 2 157 человек, с начала пандемии - 774 458. Умер за сутки 61 пациент, за все время - 11 871.

В Грузии за прошедшие сутки сделано 53 440 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных за сутки составила 7,59%, за последние 14 дней - 9,01%.

В карантине находятся 56 человек, в стационарах наблюдаются 6 515, в ковид-гостиницах остаются 1 167 человек.