Байден намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден собирается переговорить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сегодня сам глава Белого дома.

"Со всей вероятностью", - цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорят до нового года по видеосвязи. "Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - поведал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, 16 июня 2021 года в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.