На Кубани собрали 380 тонн чая

В этом сезоне в Краснодарском крае собрали на 11% больше чайного листа, чем в прошлом, - 380 т. Об этом рассказал замглавы региона Андрей Коробка.

"Мы ведем активную работу по расширению чайных плантаций, меры государственной поддержки предусмотрены, мы субсидируем восстановление плантаций, расширение площадей", - рассказал чиновник ТАСС.

Чайная отрасль в регионе получает субсидии с 2017 года, удалось восстановить почти 280 га чайных плантаций. В этом году краевая субсидия составит 7 млн рублей.

Краснодарский край - единственный регион в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. Чаепригодные земли занимают в регионе территорию свыше 1,2 тыс га. Сейчас плантации разбиты на 360 га, еще 421 га восстанавливают.