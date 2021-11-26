В электричках Махачкала-Дербент запустят экскурсии

В Дагестане скоро запустят новые экскурсионные туры на электричках из Махачкалы в Дербент, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"С 28 ноября жители и гости Махачкалы смогут отправиться в новый железнодорожный тур "Дербент - город тысячи легенд". Из столицы Дагестана к месту проведения экскурсий их доставят пригородные поезда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поездки планируется организовывать по воскресеньям. Разработчиками выступили Северо-Кавказская железная дорога совместно с туристической компанией.

В рамках путешествия туристы смогут ознакомиться с цитаделью Нарын-Кала и домиком Петра I, а также посетить этнодом "Дербент", где гости смогут отведать национальную кухню.

Стоит добавить, что стоимость данного тура вместе с проездом составит 1,4 тыс рублей.