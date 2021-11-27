Почему египтяне отказались от пирамид

Египетские фараоны создавали величественные усыпальницы со времен правителя Джосера (годы правления 2630-2611 до н.э.), который построил ступенчатую пирамиду в Саккаре, и до царя Яхмоса I (годы правления 1550-1525 до н.э.), создавшего последнюю пирамиду в Абидосе. Тогда культовые сооружения символизировали могущество и благосостояние фараонов, способствуя укреплению их религиозных убеждений. Так почему же египтяне перестали строить пирамиды вскоре после начала эпохи Нового царства? На этот вопрос пытается ответить Live Science.

Строительство пирамид в Древнем Египте прекратилось со смертью Яхмоса. После него фараонов хоронили в Долине Царей, недалеко от столицы - Фив, современного Луксора. Сайт Theban Mapping Project (Фивский картографический проект) отмечает, что самая ранняя подтвержденная царская усыпальница принадлежит Тутмосу I (годы правления 1504-1492 до н.э.). Вполне возможно, что гробница его предшественника, Аменхотепа I (годы правления 1525-1504 до н.э), тоже находится в Долине, однако по данному вопросу у египтологов нет единого мнения.

До сих пор доподлинно неизвестно, почему фараоны отказались от пирамид, но вполне возможно, по соображениям безопасности. ”Теорий множество, но учитывая тот факт, что пирамиды неизбежно грабили, кажется вполне логичным, что царские усыпальницы были перенесены в долину, высекались в скале и, вероятно, охранялись множеством стражников”, - считает Питер Мануэлян, профессор египтологии из Гарвардского университета.

”Еще до полного отказа от строительства пирамид, египтяне перестали оборудовать погребальные камеры под ними. Погребальная камера последней пирамиды в Абидосе, принадлежащей Яхмосу I, находится в 500 метрах от нее, глубже в пустыне”, - рассказал Эйдан Додсон, профессор египтологии из Бристольского университета.

В записях человека по имени Инени, который отвечал за строительство усыпальницы Тутмоса I в Долине Царей, возможно, есть важные подсказки. Инени пишет: ”Лишь один я руководил процессом создания гробницы в скале для властителя: никто нас не видел, и не слышал о нас”. Эта запись однозначно свидетельствует о том, что тайна строительства была приоритетом, считает Эн Мейси Рот, профессор истории искусств, иврита и иудаики из Нью-Йоркского университета.

Естественная топография Долины Царей предлагает объяснение тому, почему именно она была выбрана в качестве места для погребения царей. В долине есть пик Эль-Курн, который внешне напоминает пирамиду. ”Холм чем-то похож на пирамиду, так что все царские гробницы, созданные в долине, располагались под природной пирамидой”, - рассказал Мирослав Барта, египтолог, проректор Карлова университета в Праге.

Для египетских фараонов пирамиды были важны, поскольку в них происходили трансформация и переход в загробную жизнь, пишет Марк Ленер, руководитель и президент Общества исследователей древнего Египта, в своей книге ”Абсолютные пирамиды: разгадка древних тайн” (издательство Thames and Hudson, 1997 год).

Топография Люксор, который стал столицей Египта в эпоху Нового царства (1550-1070 гг. до н.э.) также могла сыграть определённую роль в отказе от строительства пирамид. Пространства там довольно мало, да и сама местность неровная, говорит Додсон. Другими словами, древняя столица была слишком мала и новые пирамиды в ней строить было бы довольно непросто.

Изменения в религиозных взглядах, в результате которых фокус сместился на создание гробниц под землей - еще одна возможная причина отказа египтян от массивных конструкций. ”В эпоху Нового Царства концепция ночного путешествия правителя по подземному миру стала невероятно популярной, и в результате начали создаваться сложные погребальные сооружения в скале под землей”, - говорит Барта. Усыпальницы, высеченные в горной породе в Долине Царей идеально вписываются в данную теорию.

Но если фараоны перестали создавать себе пирамиды, то состоятельные жители Древнего Египта не спешили отказываться от подобной практики. В 2014 году археологи сообщили, что на входе в 3300-летнюю усыпальницу писаря по имени Хоремхеб была 7-метровая пирамида.

В первом тысячелетии до нашей эры пирамиды стали популярными в Нубии, на территории которой расположены современный Судан и южный Египет. Нубийцы строили их для царей и знатных жителей государства. Сколько именно пирамид было создано в Нубии неизвестно, но в свой книге Ленер отмечает, что не меньше 180. Согласно последним археологическим исследованиям, пирамид, принадлежавших частным лицам, гораздо больше. Правители Нубии перестали возводить пирамиды 1700 лет назад.