В Москве за десять лет стало в 2,5 раз больше многодетных семей

В Москве в последние годы благодаря мерам социальной поддержки резко выросло число многодетных семей, об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей - за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживают почти 188 тыс семей, в которых воспитываются более 466 тыс детей", - сообщила Ракова.

Она подчеркнула важность того, чтобы женщина ощущала поддержку от государства и общества и не сомневалась, что в тяжелой ситуации ей придут на помощь.

Чиновница уточнила, что в Москве для женщин с детьми налажена комплексная система поддержки, подразумевающая материальные выплаты, компенсации и льготы, а также программы по поддержке семьи и детства, помощь психолога, содействие в построении карьеры.

"В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%", - добавила заммэра столицы.