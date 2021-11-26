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Спортивные игры среди зарубежных студентов прошли в Дагестане

Спортивные игры среди зарубежных студентов прошли в Дагестане

На махачкалинском стадионе имени Елены Исинбаевой состоялись командные спортивные игры в рамках V Республиканского этнофестиваля студентов-иностранцев, обучающихся в учебных заведениях Дагестана, сообщает пресс-служба министерства по делам национальностей республики.

Отмечается, что иностранные студенты из пяти университетов регионов соревновались в перетягивании каната, они также приняли участие в эстафете и в прыжках в длину.

Стоит отметить, что этнофестиваль проводится с целью сохранения национально-культурной самобытности иностранных студентов и содействия развитию межнационального и межрелигиозного диалога.

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