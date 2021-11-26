Азербайджанский МИД прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Сочи

МИД Азербайджана охарактеризовал как положительные итоги трехсторонней встречи, состоявшейся накануне в Сочи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Такой комментарий распространила пресс-служба ведомства.

"В подписанном президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации по итогам встречи заявлении полностью отражены моменты, соответствующие позиции Азербайджана", - сказано в нем.

В ведомстве обратили внимание на то, что в документе особенно значимы моменты, связанные со скорейшей реализацией проектов, цель которых - раскрытие экономического потенциала региона, включая открытие железных и автомобильных дорог.

В МИД напомнили, что в постконфликтный период Баку придерживался точки зрения о необходимости полной реализации трехсторонних заявлений, разблокирования всех коммуникаций в регионе, запуска делимитации границ между странами и нормализации отношений Баку и Еревана на основе международного права.

"Азербайджанская сторона продолжит предпринимать соответствующие шаги по реализации соответствующих моментов, отраженных в Заявлении от 26 ноября", - заверили в министерстве.