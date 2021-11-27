Махачкала примет чемпионат СКФО по воркауту

В Махачкале 28 ноября стартует чемпионат СКФО по воркауту. Об этом проинформировали в региональной федерации вида спорта.

Сообщается, что соревнования с участием лучших представителей воркаута из регионов СКФО пройдут спортивном зале Дагестанского государственного университета.

Соревнования будут проводиться в двух номинациях – воркаут-батлы – в данном формате участвуют одновременно или поочередно двое спортсменов, и силовое двоеборье с дополнительными весами.