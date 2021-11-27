Власти решили заняться искусственным выращиванием воблы в Астраханской области
Выращивание искусственной воблы начнут развивать в Астраханской области, об этом рассказал министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.
Он раскритиковал возможный запрет на вылов воблы: по его словам, эта мера не поможет сохранить популяцию.
"Запретят законопослушным игрокам рынка - то есть профессиональным игрокам вылавливать воблу – ее будут вылавливать браконьеры, вот и все", - приводит слова чиновника "АиФ-Астрахань".
Поэтому Пашаев призвал сосредоточить внимание на нерестовых массивах и создать методику по искусственному выращиванию этой рыбы.
Подобная технология уже доказала эффективность при разведении лещей и сазанов.