Власти решили заняться искусственным выращиванием воблы в Астраханской области

Выращивание искусственной воблы начнут развивать в Астраханской области, об этом рассказал министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

Он раскритиковал возможный запрет на вылов воблы: по его словам, эта мера не поможет сохранить популяцию.

"Запретят законопослушным игрокам рынка - то есть профессиональным игрокам вылавливать воблу – ее будут вылавливать браконьеры, вот и все", - приводит слова чиновника "АиФ-Астрахань".

Поэтому Пашаев призвал сосредоточить внимание на нерестовых массивах и создать методику по искусственному выращиванию этой рыбы.

Подобная технология уже доказала эффективность при разведении лещей и сазанов.