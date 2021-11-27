Владикавказский научный центр РАН создал академгородок

Открытие академгородка Владикавказского научного центра Российской академии наук состоится в феврале будущего года и будет приурочено ко Дню российской науки, рассказал директор Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров.

По его словам, у Владикавказского научного центра РАН существовали проблемы с размещением ряда институтов, таких как Южный математический институт и Институт биомедицинских исследований. "Поэтому мы приняли решение разместить эти институты и аппарат управления Владикавказским научным центром РАН в зданиях ВНЦ РАН, принадлежавших ранее Северо-Кавказскому научно-исследовательскому институту горного и предгорного сельского хозяйства, который присоединился к ВНЦ РАН в 2016 году и занимал часть этих помещений. Сейчас наш центр находимся в стадии формирования академгородка, а новоселье мы планируем приурочить к отмечаемому 8 февраля Дню российской науки", - приводит слова собеседника ТАСС.

Чибиров отметил, что в новом корпусе размещены две лаборатории, оснащенные новейшим научным оборудованием, - лаборатория молекулярно-генетических исследований сельскохозяйственных растений (ЛМГИСХР) и лаборатория клеточных технологий. Более 80% сотрудников ЛМГИСХР - это молодые ученые, аспиранты и кандидаты наук, решившие связать свою трудовую деятельность с научной работой и сельским хозяйством.

Также на территории академгородка, помимо структурных подразделений ВНЦ РАН, планируется также расположить гостиничный комплекс для приема российских и зарубежных коллег, благоустроить парковую зону, а также реконструировать конференц-зал для проведения научных мероприятий на современном уровне.