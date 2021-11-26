Активисты "Межкультурного диалога" в Архызе постажируются в Миннаце КЧР

Карачаево-черкесский Архыз принимает региональный молодежный форум "Межкультурный диалог", основными темами которого станут межэтнические отношения, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, а также сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона, - сообщили в Миннаце региона.

В рамках мероприятия пройдут выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы для молодых представителей субъектообразующих народов КЧР, а наиболее активные участники форума смогут пройти стажировку в Министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР.

"От вашей работы на форуме, от вашей активности будет зависеть дальнейшее трудоустройство, в частности, возможность стажировки в нашем министерстве", - сказал в своем обращении к участникам форума министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР Альберт Кумуков, добавив, что министерство также поддержит интересные проекты участников, которые будут разработаны в рамках форума, передает ТАСС.

Форум организован министерством в рамках реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики РФ", - добавили в пресс-службе ведомства.