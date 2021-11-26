Курс Азербайджана на мир и стабильность поддержан в Сочи

Прошедшая сегодня в Сочи трехсторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершилась с положительным для Азербайджана результатом.

Так, если обратиться к трехстороннему Заявлению, подписанному по итогам переговоров, то бросается в глаза важная деталь: в тексте не упоминается Карабах, речь идет исключительно об отношениях Азербайджана и Армении. Таким образом, очевидно, что неоднократно поднимавшийся Ереваном вопрос о "статусе Карабаха" снят с повестки дня, и документ недвусмысленно дает понять: Карабах - это часть Азербайджана.

Нет в Заявлении и ни строчки о якобы "вторжении Азербайджана в Армению", о котором Никол Пашинян заявил в начале встречи, эта тема в принципе больше не поднималась, даже самим армянским премьером.

Вместо этого в документе содержится пункт о создании Комиссии по делимитации и последующей демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, о готовности к чему все участники переговоров неоднократно заявляли в течение вечера.

Кроме того, опять-таки, несмотря на настояния Никола Пашиняна, в итоговом Заявлении не упоминается "освобождение армянских военнопленных" - что логично, ведь все армянские военнопленные уже были освобождены Азербайджаном. Лидеры России, Азербайджана и Армении предпочли использовать более подходящую формулировку - "гуманитарные вопросы", к которым относится в том числе и проблема карт минных полей, до сих пор не переданных Азербайджану в полном объеме.

Еще один важный момент нового Заявления - пункт о "необходимости скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона" в контексте разблокирования "транспортных коридоров" - именно так на пресс-конференции по итогам переговоров выразился Владимир Путин, уточнив вдобавок, что речь идет как о железнодорожном, так и о автомобильном транспортном сообщении. К этим конкретным проектам, по всей видимости, относится и Зангезурский коридор - проект, напрямую исходящий из договоренностей Заявления от 9 ноября 2020 года, однако до сих пор воспринимаемый Арменией в штыки.

Таким образом, очевидно, что сочинская встреча послужит еще одним шагом на пути к укреплению стабильности и мирной жизни, экономическому возрождению региона - именно в этом направлении ведет последовательную работу Азербайджан. И можно с уверенностью сказать, что азербайджанская сторона выполнила все поставленные задачи, и позиция Баку по ключевым вопросам принята без всяких условий.

Трехстороннее заявление от 26 ноября 2021 года