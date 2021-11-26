Кубанские синоптики дали неутешительный прогноз погоды на выходные

Несмотря на потепление до 15-17 градусов, в выходные на Кубани будет дуть ветер сильный ветер – его скорость достигнет 25 м/с, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночное время в крае ожидаются заморозки – температура воздуха упадет до 2 градусов мороза, в горах она опустится до 4-9 со знаком минус, а в краевой столице будет облачно и без осадков, и лишь вечером в воскресенье пройдет дождь, - передает портал Юга.ру.

На Черноморском ожидается побережье переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Днем воздух прогреется до 13-18 тепла, а ночью похолодает до 6-11. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на участке от Анапы до Геленджика они будут доходить до 25 м/с.