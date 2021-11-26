Магас примет гастрономический фестиваль главного блюда Ингушетии

В следующую субботу, 11 декабря, в ингушской столице Магасе возле стометровой башни Согласия пройдет гастрономический фестиваль, посвященный самому главному национальному блюду Ингушетии –лепешке чапильг, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ингушетии.

"В гастрономическом фестивале "Чапильг" примут участие рестораторы и деятели культуры, а также артисты ингушской эстрады и кулинары", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Одним из главных пунктов программы мероприятия станет конкурс на изготовление самой вкусной лепешки, а победителей кулинарного поединка отметят подарками и грамотами.

Ингушская лепешка популярна в республике, как плов в Узбекистане и хинкали в Грузии. Лепешка из тонкого теста на молочной сыворотке с начинкой из картофеля, творога или сыра и зелени - визитная карточка ингушской кухни, и цель фестиваля - продвижение туристического имиджа Ингушетии и традиционной национальной ингушской кухни, - добавили в пресс-службе.