Цепное ДТП случилось в Ереване

Массовая авария с пострадавшими произошла в Ереване, об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

В Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о возгорании автомобиля на улице Ширака.

На месте событий пожарные-спасатели выяснили, что столкнулись четыре машины: Opel Astra, Toyota Alphard, Lexus и Mercedes-Benz класса Е, передает Sputnik Армения.

В результате пострадали водитель Opel 1992 г.р., а также его пассажир 1959 г.р. Они были госпитализированы в медцентр "Эребуни".