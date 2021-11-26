США ограничивают авиасообщение с Африкой из-за нового штамма коронавируса

С 29 ноября США ограничат авиасообщение с восемью странами Африки. Соответствующую информацию подтвердил президент страны Джо Байден.

Решение об ограничении полетов было принято после того, как в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.

"В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября", - говорится в письменном заявлении главы Белого дома.

Под ограничения попали следующие страны: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Африке обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам. У нового штамма больше изменений в спайковом белке, чем у всех других варианты COVID-19.