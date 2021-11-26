Украина и США обсудили, как снизить напряженность с Россией

В пятницу, 26 ноября, состоялся разговор советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы администрации президента Украины Андрея Ермака. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В ходе беседы стороны обсудили дипломатические усилия по деэскалации напряженности на границе Украины и России. "Салливан поговорил сегодня с Ермаком о последних событиях. Они обсудили общие обеспокоенности по поводу продолжающихся военных действий России у украинских границ и жесткую риторику в отношении Украины", - сказано в тексте.

Салливан и Ермак также согласились, что всем сторонам необходимо преследовать дипломатические усилия для деэскалации напряженности.

В пресс-службе отметили, что советник американского лидера подтвердил приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины.