Полиция Исфахана разогнала демонстрантов газом и дубинками – СМИ

Полиция иранского Исфахана применила спецсредства против демонстрантов, протестующих против государственной политики управления водными ресурсами, - сообщает телеканал Al Arabiya.

Для расправы с демонстрантами полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, однако демонстранты не дали себя в обиду, преследуя отступающих сотрудников сил безопасности, - передает "Интерфакс".

Интересно, что фермеры из Исфахана, начавшие такие акции протеста почти неделю назад, накануне завершили демонстрации, достигнув договоренностей с властями. А люди, которые вступили в столкновения с полицией сегодня, судя по одежде, на фермеров похожи не были, - сообщило иранское новостное агентство Fars, добавив, что, возможно, организаторами протестов выступили группы, ведущие борьбу против иранского руководства.