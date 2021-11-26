Путин расскажет Совбезу, о чем говорил с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин намерен рассказать постоянным членам Совбеза РФ о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по поводу карабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты", - цитирует российского лидера ТАСС.

Напомним, 26 ноября в Сочи прошли трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было принято совместное заявление.