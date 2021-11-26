Осетинским врачам помогут в лечении коронавирусных больных

Российские власти помогут Северной Осетии в лечении коронавирусных больных, выделив из федерального бюджета средства на борьбу с болезнью, - сообщил на заседании правительства врио министра финансов республики Олег Исаков.

"Северной Осетии из федерального бюджета планируют выделить более 367,6 млн рублей, из которых 311 млн будут направлены на реализацию мероприятий по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом, а также на развертывание дополнительного коечного фонда и его материально-техническое оснащение, реконструкцию системы подачи медицинского кислорода, выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку работникам, участвующим в проведении вакцинации", - рассказал Исаков, передает ТАСС.

Напомним, сейчас в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 894 человека, с симптомами коронавируса за последние сутки госпитализированы 66 человека.