Новый коронавирусный штамм получил имя Омикрон

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке и уже растревоживший весь мир, назвали греческой буквой Омикрон, - говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант вызывает озабоченность, и ВОЗ присвоила ему название Omicron", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов, передает РИА Новости.

Omicron имеет большое количество мутаций, и предварительные данные о нем свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки, - отмечается в заявлении.

Напомним, по терминологии ВОЗ, все варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Также они могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и лекарств.