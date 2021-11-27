Таджики покидают родину из-за инфляции и высоких цен

Влияние пандемии коронавируса на экономику Таджикистана оказалось настолько сильным, что всё больше граждан страны распродают свое имущество и уезжают, в основном в Россию, пишет Emerging Europe.

В этом году количество таджиков, прибывших в Россию, значительно увеличилось, составив примерно четверть работоспособного населения Таджикистана. Трудовые мигранты уже долгое время остаются главной статьей экспорта, а деньги, отправляемые рабочими на родину - основным источником капитала. По данным Всемирного банка, в 2019 году переводы, отправленные таджиками домой, составили $2,6 млрд, что в три раза больше общего экспорта других товаров и услуг страны за тот же год и составляет 28% ВВП.

Объемы переводов упали незначительно в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19, ударившая по российской экономике, вынудила многих таджиков вернуться домой (по крайней мере, временно), но всё равно они составили 26,68% ВВП. По всей Европе и Центральной Азии только Киргизия (30,1%) еще больше зависит от денежных переводов.

По мере того как российская экономика, в частности в сферах услуг и строительства, восстанавливается, таджики возвращаются в рекордных количествах. По данным министерства внутренних дел России, с января по сентябрь в страну прибыло более двух миллионов таджиков, 700 тыс. получили гражданство.

С момента обретения независимости в 1991 году Таджикистан испытывает сложности с развитием экономики. Более 30 лет страна остается одной из беднейших на постсоветском пространстве. Хотя в 2000-2019 годах уровень бедности упал с 83 до 26,3%, а экономика выросла в среднем на 7%. Темпы создания рабочих мест отстают от роста населения, из-за чего экономика страны остается уязвимой к внешним шокам, а роль частного сектора по-прежнему ограничена.

Большинство проблем Таджикистана берут свое начало в 1992 году, когда началась гражданская война, продолжавшаяся пять лет и нанесшая катастрофический социальный и экономический ущерб. Во время разрушительного конфликта обе противоборствующие стороны стремились, в частности, заполучить контроль над Таджикской алюминиевой компанией (ТАЛКО), одним из крупнейших экспортеров страны. Когда в 1997 году было, наконец, заключено перемирие, президенту Эмомали Рахмону, удалось укрепить свою власть и консолидировать контроль как над государственными, так и над частными предприятиями.

Отсутствие возможностей

Уровень безработицы в Таджикистане составляет 7,5%, а средняя зарплата 1357 сомони ($120). При отсутствии возможностей на родине, эмиграция остается единственным выходом для большинства таджиков. Анна Жорданова, научный сотрудник пражского аналитического центра Ассоциация международных отношений, считает, что не только низкая зарплата причина массовой эмиграции: ”Отсутствие товаров в магазинах, растущая стоимость жизни, сложные условия работы, да и попросту не своевременные выплаты жалования - все вместе эти факторы толкают таджиков на поиски работы за границей”.

Пандемия оказала пагубное влияние на и без того слабую экономику Таджикистана. Цены на продукты значительно возросли. По данным Всемирного банка, доля семей, потребляющих меньше продуктов, чем прежде, увеличились до 33% в августе 2021 года по сравнению с 28% годом ранее. Стремительный рост цен в сочетании с падением доходов усилил проблему продовольственной безопасности, особенно для тех, кто остался без поддержки в виде денежных переводов.

Среди прочих проблем: перебои в цепочке поставок и рост цен на газ, которые спровоцировали дальнейшее увеличение стоимости повседневных товаров. Только 36% сельского населения имеют доступ к чистой питьевой воде. Россия уже давно желанный пункт назначения как таджиков, так и мигрантов из других стран Центральной Азии. По словам Жордановой, миграция таджиков в Россию началась еще до обретения страной независимости, и на данный момент способствует росту российской экономики: ”Россия демонстрирует готовность принимать на свой рынок труда мигрантов из других стран. Такой подход стал неотъемлемой частью национальной экономики”.

Не Россией единой

Российская Федерация остается главным, но не единственным направлением. Многие уезжают в Казахстан, которому нужны квалифицированные кадры в нефтяной промышленности и в сфере образования и рабочая сила в сельском хозяйстве и строительстве. Есть еще и США. Несколько лет назад таджики получили право участвовать в диверсификационной лотерее (розыгрыше грин-карт) - глобальной программе по предоставлению 50 тыс. виз, которые позволяют их держателями жить и работать в США на законных основаниях. В прошлом году 2300 таджикских рабочих получили американские визы. Длинные очереди выстраиваются к мобильным пунктам по всему Душанбе, где людям предлагается помощь в заполнении анкет.