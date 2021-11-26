Три круглогодичные ярмарки заработают в Краснодаре

В Краснодаре с 1 декабря начнут действовать три новые круглогодичные ярмарки, в общей сложности более чем на 600 торговых мест, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Одна из новых ярмарок (на 20 мест) будет действовать на улице Захарова у дома №23, где раньше она работала только по выходным.

Другая, более крупная - на 300 фермеров, разместится в Карасунском округе, южнее автодороги Краснодар-Кропоткин, напротив ТЦ ОZ Молл, около "Кровельного центра".

Третья ярмарка, также рассчитанная на 300 торговцев, появится на улице Ессентукской (Пашковский жилой массив). На ней будут торговать автозапчастями.