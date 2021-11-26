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Источник сообщил о задержании высокопоставленного полицейского в Ингушетии

Источник сообщил о задержании высокопоставленного полицейского в Ингушетии

Заместитель начальника отдела полиции по Назрановскому району Ибрагим Алиханов задержан в Ингушетии, рассказал информированный источник.

"Замначальника РОВД по Назрановскому району Ибрагим Алиханов задержан в пятницу в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - приводит его слова "Интерфакс".

По информации источника, полицейского подозревают в незаконном освобождении подозреваемых от уголовной ответственности.

Он добавил, что, по предварительным сведениям, Алиханов - родной брат задержанного в начале ноября начальника отдела дознания межмуниципального ОМВД РФ "Малгобекский", которого, опять же по информации источника, подозревают по делу о должностных и коррупционных преступлениях.

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