Власти КБР продолжат строительство социальных и инфраструктурных объектов

В проекте федерального бюджета на 2022 год предусмотрено выделение дополнительных средств на строительство ряда важных объектов в Кабардино-Балкарии (КБР), - сообщил глава КБР Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram.

"Республика получит на строительство более 6,1 млрд рублей, 2 млрд 100 млн из них будут направлены на создание новых школьных мест", - написал Коков по итогам встречи с сенаторами от КБР, передает "Интерфакс".

Также на дополнительные средства будут построены онкоцентр, новое здание нальчикской горполиклиники, дворец театров. Также будут обновлены канализационные сети и построены очистные сооружения, а также создана инженерная инфраструктура в зонах жилой застройки Нальчика.

Также дополнительные средства в 430 млн рублей и 230 млн рублей будут выделены по программам "Сельские дороги" и "Безопасные и качественные дороги", - говорится в сообщении.