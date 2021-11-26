В Дербенте построят первый открытый круглогодичный спорткомплекс

До конца текущего 2021 года в дагестанском Дербенте начнется строительство первого в городе спортивного комплекса открытого типа, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Будущий ФОК открытого типа будет оснащен легкоатлетическими дорожками, футбольной площадкой. Кроме того, вокруг беговых дорожек будут установлены зрительские трибуны и раздевалки", - цитирует собеседника ТАСС.

Также в состав комплекса войдут брусья воркаут с упорами для отжиманий, шведские стенки, турники, камни для скалолазания, мишени, сетки для лазания, - рассказал представитель администрации Дербента.

Проектом предлагается круглогодичная эксплуатация спортивного ядра, - добавили в пресс-службе горадминистрации.