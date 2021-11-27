Новое правительство Германии формирует политику в отношении Турции

Социал-Демократическая партия (СДПГ), вероятно, будет стремиться установить конструктивные отношения с Турцией, что спровоцирует напряженность в коалиционном правительстве, прогнозирует турецкая "Сабах".

В эпоху Ангелы Меркель в немецко-турецких отношениях было несколько пиков и падений. При новой коалиции, представленной СДПГ, Партией Зеленых и Свободной демократической партией (СвДП), отношения вряд ли улучшатся, и, возможно, даже станут еще хуже. По данным опроса Европейского совета по международным отношениям, проведенного в июне, жители ФРГ считают Турцию более серьезным конкурентом, чем Россию и Китай. Такое мнение не может не вызывать удивление, поскольку Россия и Китай влиятельные глобальные игроки в отличие от Турции, которая действует больше на региональном уровне. Как бы то ни было, опрос демонстрирует, что общество и политики считают Турцию важным участником международных отношений.

Коалиция Меркель под руководством Христианско-демократического союза (ХДС) в основном старалась дистанцироваться от Турции. В отличие от правительства СДПГ/Зеленых в 1998-2005 годах, когда коалиция Герхарда Шрёдера и Йошки Фишера была очень дружелюбной по отношению к Турции и стала одним из главных инициаторов процесса принятия страны в ЕС в 2005 году. Меркель же, будучи в оппозиции с ХДС, четко дала понять, что против появления Турции в блоке.

Через несколько лет позиция СДПГ и Зеленых в отношении Турции резко изменилась. В 2017 году кандидат на должность канцлера Мартин Шульц (СДПГ) заявил, что в случае его избрания процесс принятия Турции в ЕС будет остановлен. Зеленые свое мнение высказали еще раньше. В 2013 году член Партии Зеленых и нынешний вице-председатель бундестага Клаудия Рот принимала участие в протестах в парке Гези и критиковала правительство Турции. СвДП разделяла и до сих пор разделяет мнение ХДС о том, что от Анкары нужно держаться подальше. Таким образом, Турция должна быть готова, что ей предстоит взаимодействовать с дипломатическим партнером, с которым будет непросто прийти к единому мнению.

Партийные программы

В программах партнеров по коалиции Турция упоминается в связи с такими вопросами, как миграция, безопасность и НАТО. СДПГ И СвДП говорят о необходимости создания безопасных маршрутов для мигрантов, отправляющихся в Европу, в рамках Конвенции о статусе беженцев. Они подчеркивают необходимость избегать их отправки назад, поскольку такие действия нарушают права человека. Довольно парадоксальная позиция, учитывая, что, например, в марте 2020 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен лично призывала греческих солдат применять жесткие меры против мигрантов, таким образом узаконивая их действия. Кроме того, удивительно, что СДПГ и СвДП не упоминают Турцию в контексте решения миграционных проблем, хотя страна - крайне важный партнер ЕС и Германии с точки зрения сотрудничества по вопросам мигрантов.

Зеленые, в свою очередь, довольно резко высказываются о Турции. В их партийной программе заявлено, что сделке между ЕС и Турцией нужно положить конец, поскольку она подрывает нормы международного права в части предоставления убежища. В свое время Зеленые поддержали оказание финансовой и логистической помощи третьим сторонам, в частности, Турции. Партия Зеленых известна своей решимостью отстаивать права беженцев и жесткой позицией в отношении Турции. Отказавшись от мигрантского соглашения, Зеленые намерены ограничить деятельность Анкары и снизить зависимость ЕС и Германии от государства.

Безопасность, НАТО и Турция

СвДП подчеркивает, что Турция очень важный и незаменимый партнер по НАТО и призывает к снижению напряженности в вопросе безопасности. В программе партии подчеркивается, что Турция "никуда не денется" после президента Реджепа Тайипа Эрдогана. СДПГ настолько открыто Турцию в своей программе не упоминает, зато ссылается на "операции" в Ливии и Азербайджане, критикуя их и призывая НАТО к наказанию за подобные действия в будущем. Зеленые также против турецких военных операций, хотя и не называют их открыто. По их мнению, экспорт немецкого оружия в зоны военного конфликта и страны с диктатурой должен быть прекращен. Кроме того, Зеленые намерены поднять в НАТО ”вопрос турецкого военного вмешательства на севере Сирии, которое противоречит нормам международного права”.

Что касается политики безопасности, все три партии придерживаются одинакового подхода в отношении Турции. Однако стоит обратить особое внимание на позицию СДПГ и будущего канцлера Олафа Шольца, которые хоть и стараются дистанцироваться от Турции, тем не менее будут определять политику безопасности, основываясь на рационализме. Хотя Зеленые, скорее всего, выдвинут своего кандидата на пост министра иностранных дел, политика СДПГ так или иначе будет доминировать, поскольку в ФРГ канцлер принимает внешнеполитические решения, а министерство, скорее, символ, а не влиятельное ведомство. Так что вряд ли стоит серьезно воспринимать призывы Зеленых.

По сравнению с эпохой Меркель, будущая коалиция будет проводить куда более неоднозначную политику в отношении Турции. Меркель была заинтересована в поиске решений проблем с Анкарой, но вряд ли подобного можно ожидать от нового коалиционного правительства. Либеральная СвДП, социал-либеральные Зеленые и СДПГ по-разному видят отношения с Турцией. Тем не менее именно позиция СДПГ будет преобладать в большинстве вопросов, что, в свою очередь, может оказаться проблемой для Анкары. Но еще большей проблемой это будет для самой коалиции, поскольку разногласия приведут к напряженности, которая негативно скажется на других сферах деятельности правительства.