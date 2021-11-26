Сотрудницу МВД КБР заподозрили в работе с поддельным дипломом

Жительницу Кабардино-Балкарии (КБР) заподозрили в подделке официального документа, - сообщает Следственное управление СКР по КБР.

Подозреваемая, желая работать в правоохранительных органах, приобрела поддельный диплом об окончании ею госуниверситета по специальности "История", и в 2006 году она представила его в кадровое подразделение миграционной службы. Скрыв этот факт, она неоднократно назначалась на различные должности, том числе в системе МВД по КБР, - полагает следствие, передает "Интерфакс".

По результатам проведенной проверки работница управления по вопросам миграции МВД по КБР была уволена, в отношении нее возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД по республике.