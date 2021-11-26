Российская фигуристка Камила Валиева стала мировой рекордсменкой в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на последнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит в Сочи.

15-летняя россиянка получила за свое выступление 87,42 балла, до нее рекорд принадлежал ее соотечественнице Алене Косторной (85,45 балла), - передает РИА Новости.

Также Валиевой принадлежат рекорды в произвольной программе (180,89) и по сумме баллов (265,08), - говорится в сообщении.