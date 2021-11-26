Путин подарил президентам Азербайджана и Армении символ мира

Российский президент Владимир Путин после трехсторонних переговоров, которые прошли в Сочи, подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи.

"Слева от меня видите наш подарок от меня и армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие", - сказал российский лидер.

Напомним, по итогам встречи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали трехстороннее Заявление.