Российские власти принимают меры в связи с новым штаммом коронавируса

Россия с этого воскресенья ограничит въезд граждан, живущих на территории ряда стран, из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

В частности, в РФ нельзя будет попасть из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании, а также Гонконга, причем не только гражданам этих стран, но и тем иностранцам, которые находились на указанных территориях в течение последних 10 дней.

Кроме того, приостановка авиасообщения с Танзанией продлевается до 1 февраля 2022 года, пишет ТАСС.

Еще одна мера заключается в том, что россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, должны будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

В оперштабе заверили, что тест-системы, используемые в России, способны выявить новый вариант B.1.1.529.