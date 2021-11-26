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Новая партия "Спутника V" позволит удержать темпы вакцинации в Петербурге

Новая партия &quot;Спутника V&quot; позволит удержать темпы вакцинации в Петербурге

Северная столица получила новую партию вакцины "Спутник V" в количестве 108,6 тыс комплектов доз, - сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению.

"Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поставлена новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 108 600 комплектов доз", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, новая партия вакцины позволит городу ужержать высокие темпы вакцинации от коронавируса, установившиеся в последние недели.

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