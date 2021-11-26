Год назад Азербайджан одержал победу, воюя за восстановление своей культуры, наследия, истории, суверенитета и, прежде всего, своего достоинства. Тактика Армении по уничтожению азербайджанской истории и культуры путем вандализма могла бы стереть Азербайджан с карты мира. Однако Азербайджан добился не только возвращения своих территорий, но и занимается восстановлением культурных и исторических памятников, пишет пакистанский журналист Набья Шахид, побывший на освобожденных территориях, в статье для Global Village Space.

Сразу после освобождения оккупированных Арменией территорий правительство Азербайджана приступило к реализации проектов по обновлению всей полностью разрушенной Арменией инфраструктуры.

Как Армения превратила Физули в город-призрак

В результате армянской оккупации некогда процветающий город Физули превратился в город-призрак. Он был полностью разрушен. Причем армянское правительство даже не пыталось инвестировать в инфраструктуру или в улучшение жизни жителей, занимаясь лишь вандализмом. 17 октября 2020 года Физули был освобожден, и к сегодняшнему дню власти Азербайджана проделал фантастическую работу по восстановлению и реставрации разрушенных зданий. После победы Азербайджана всего за несколько месяцев в городе был построен международный аэропорт. Церемония закладки фундамента будущего аэропорта состоялась 14 января 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта Физули составляет 3 км, а его терминал способен обслуживать 200 пассажиров в час. Аэропорт находится примерно в 100 км к юго-востоку от Шуши. "Строительство аэропорта началось в этом году. Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими ускоренными темпами", - сказал президент Ильхам Алиев.

Разминирование Горадиза

Горадиз - еще одна освобожденная Азербайджаном территория, которая была разрушена армянами. Обезвреживанием мин в Карабахе и на прилегающих территориях занимаются специалисты из Агентства Азербайджана по разминированию, инженерные подразделения Вооруженных сил Азербайджана совместно со специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям, погранвойск Азербайджана, а также инженерно-саперных подразделений ВС Турции. Мины обнаруживаются вручную с помощью служебных собак и специальной техники. Представители агентства по разминированию специально для делегации пакистанских журналистов продемонстрировали, как взрывается мина, глубоко зарытая в землю.

Гянджа: атаки Армении на мирных жителей

Гянджа - второй по величине город Азербайджана, который подвергся ракетному обстрелу вооруженных сил Армении. Нападение на Гянджу встревожили всех, поскольку военных целей поблизости не было, а атаки были направлены против мирных жителей. Армения нанесла около восьми ракетных ударов по Гяндже, в результате чего погибли мирные жители, были разрушены здания и жилые дома. "Мы жили в страхе несколько дней, мы пытались спрятаться от нападения, но это было бесполезно", - рассказали в семье одного из погибших.

Нападения должны быть направлены только против военных целей, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения. Если используемое оружие не может быть направлено на военные цели без какой-либо существенной угрозы для гражданского населения, его вообще не следует применять. Основным мотивом нападения на мирных жителей было оказание давления на азербайджанское правительство. Цель состояла в том, чтобы запугать мирных жителей Азербайджана, чтобы они попросили власти и военных отступить, но они этого не сделали, полностью поддержав свое правительство. С таким доверием и храбростью своих граждан Азербайджан освободил незаконно оккупированные территории.

Ракетный удар по парку Победы

У меня была возможность побывать в парке Победы в Гяндже, который подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении. Парк выглядел ужасающей: руины зданий, разбитые стекла, валяющиеся игрушки разбили мне сердце. Там я узнал о том, как в ходе атаки была ранена армянская женщина, которую спасали азербайджанские врачи, а также встретил симпатичного и умного мальчика по имени Бахтияр, выжившего после того ракетного удара. В результате атаки Армении погибло 26 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Кроме того, было тяжело ранено 127 мирных жителей, включая 29 детей.