На митингах в Грузии задержали шестерых человек

Во вторник, 26 ноября, в Батуми и Зугдиди прошли акции протеста, в ходе которых были задержаны шесть человек. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Как отмечается, четверых демонстрантов задержали в Батуми, двух - в Зугдиди. При этом в ведомстве уточнили, что все граждане были задержаны за неподчинение сотрудникам полиции.

Помимо этого, в МВД обратились к участникам и организаторам акции с призывом соблюдать закон и подчиниться требованиям полицейских. "В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата и каждый факт правонарушения будет незамедлительно пресекаться", - приводит сообщение ведомства "Грузия Online".

Напомним, 26 ноября в Батуми и Зугдиди проходили заседания сакребуло, на которых утверждался проект бюджета на 2022 год. Основной финансовый документ рассматривался сакребуло прежнего созыва, избранного еще в 2017 году, что оппозиция считает нарушением закона.