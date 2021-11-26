За восемь лет аграрии Чечни удвоят выпуск продукции

Власти Чечни планируют к 2030 году удвоить выпуск продукции агропромышленного комплекса за счет реализации 45 проектов, - сообщил сегодня на стратегической сессии по развитию СКФО с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В рамках модели экономического развития Чечни к 2030 году планируется в два раза увеличить выпуск продукции АПК, более чем в 2,6 раза - объем плодоовощехранилищ, в два раза - площадь интенсивных садов и тепличных хозяйств, в 1,8 раза - мощности по переработке мяса и более чем в три раза - экспорт продукции АПК. В АПК запланировано к реализации 45 проектов на общую сумму 23,9 млрд рублей, будет создано 3,2 тыс. новых рабочих мест", - отметил Хучиев, передает ТАСС.

Развитие отрасли будет способствовать преодолению ключевых вызовов и проблем региона. Этому будет способствовать и ожидаемый рост численности населения на 13,3% к 2030 году, что диктует необходимость создания 219 тыс новых рабочих мест, - добавил премьер-министр чеченского правительства.