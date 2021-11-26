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В Махачкале вспомнят композитора Наби Дагирова

В Махачкале вспомнят композитора Наби Дагирова

Творческий вечер памяти заслуженного деятеля искусств РФ Наби Дагирова состоится 26 ноября в Дагестанском государственном театре оперы и балета.

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения композитора. Вечер пройдет в рамках III музыкального фестиваля "Панорама музыки композиторов Дагестана".
Дагиров является одним из основоположников национальной профессиональной музыки XX века. Он внес весомый вклад в развитие музыкального искусства Дагестана.

Стоит добавить, что вход на мероприятие будет свободным. Начало в 18:00.

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