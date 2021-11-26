В Махачкале вспомнят композитора Наби Дагирова

Творческий вечер памяти заслуженного деятеля искусств РФ Наби Дагирова состоится 26 ноября в Дагестанском государственном театре оперы и балета.

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения композитора. Вечер пройдет в рамках III музыкального фестиваля "Панорама музыки композиторов Дагестана".

Дагиров является одним из основоположников национальной профессиональной музыки XX века. Он внес весомый вклад в развитие музыкального искусства Дагестана.

Стоит добавить, что вход на мероприятие будет свободным. Начало в 18:00.