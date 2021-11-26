В России может появиться новый праздник - День винодела

В скором времени в России может появиться новый профессиональный праздник – День винодела, с таким предложением выступил Минсельхоз РФ, - следует из информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общественное обсуждение этого предложения будет проводиться с 26 ноября по 10 декабря. Планируется, что в феврале 2022 года вступит в силу проект соответствующего нормативно-правового акта. Также, учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, Минсельхоз России с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в РФ виноградарства и виноделия, главной целью которого является увеличение площади виноградников в стране: ежегодно на него будет выделяться от 2,4 до 3,3 млрд рублей, сообщила накануне замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает РИА Новости.

Напомним, в июне 2020 года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии в РФ, базовый документ для отрасли, который содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России" - вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ. Цель закона - создать условия для развития отрасли, обеспечить возможности для роста производства и экспорта качественного российского вина. Урожай винограда в России в нынешнем 2021 году составит порядка 680 тыс т, из которого будет произведено около 44 млн дал напитка.