Сборная России узнала своего соперника в полуфинале стыков ЧМ-2022

Только что в Цюрихе завершилась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионат мира по футболу 2022 года.

В полуфинале сборная России сыграет с командой Польши.

Также в полуфиналах сыграют:

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Швеция - Чехия

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

В том случае, если сборная России обыграет Польшу, в финале стыков она сразится с победителем пары Швеция - Чехия. Оба матча подопечные Валерия Карпина проведут дома.

Победитель матча Уэльс - Австрия сразится в финале с победителем противостояния Шотландия - Украина, а победить пары Португалия - Турция сыграет с командой, одержавшей верх во встрече Италия - Северная Македония.

Напомним, полуфиналы и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут 24 и 25 марта 2022 года, а финалы - 28 и 29 марта.