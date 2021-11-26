В развитие Северного Кавказа будет инвестировано 1,5 трлн рублей

Сегодня в ходе совещания под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина были презентованы модели экономического развития регионов СКФО. Минэкономразвития РФ вместе с регионами СКФО определили ключевые проекты для развития Северного Кавказа до 2030 года. В совещании приняли участие зампредправительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, а также главы субъектов СКФО, - сообщает аппарат полпреда президента РФ в СКФО.

"По результатам ранжирования определено 35 прорывных проектов с общим объемом инвестиций 1 564, 8 млрд рублей, а также 35 ключевых вопросов, решение и реализация которых направлены на социально-экономическое развитие Северного Кавказа", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"Уже сегодня жители нашего округа видят, что федеральный центр приступил к реализации мероприятий по улучшению качества жизни граждан. В первую очередь это касается медобслуживания и соцзащиты населения", - отметил Юрий Чайка.

Напомним, рекомендации по разработке моделей экономического развития с учетом специфики конкретного региона были подготовлены Минэкономразвития России по итогам проведенной в июне текущего года в Пятигорске правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под руководством Михаила Мишустина.