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Путин, Алиев и Пашинян сделали заявление по итогам переговоров в Сочи

Фото пресс-службы премьер-министра РА
Фото пресс-службы премьер-министра РА

Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, он уточнил, что переговоры продолжались на протяжении порядка трех часов.

Песков добавил, что лидеры трех стран сделали заявление для СМИ, оно скоро будет доступно журналистам.

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