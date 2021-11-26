Оперштаб: нового штамма коронавируса в России нет

Новый штамм коронавируса, возникший в Африке, возможно, является более заразным, об этом рассказали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России.

В структуре напомнили, что штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529) был выявлен в ЮАР и некоторых других странах.

"По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - цитирует сообщение РИА Новости.

В оперштабе обратили внимание, что на территории России новый штамм не обнаружен.