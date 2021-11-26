"Газпром" оплатит новый газопровод для части жителей Махачкалы

Компания "Газпром межрегионгаз Махачкала" готова профинансировать расходы по проектированию и строительству новой системы газоснабжения после взрыва газа в частном доме в Махачкале, оставившего без голубого топлива около 2 тыс жителей дагестанской столицы, - сообщили в пресс-службе региональной компании.

""Газпром межрегионгаз Махачкала" выступил с предложением профинансировать расходы по проектированию и строительству новой системы газоснабжения. Соответствующее письмо направлено газовой организацией в адрес главы города Махачкала", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Частный дом, в котором произошло ЧП, не был официально подключен к системе газоснабжения, а газопровод не состоял на балансе газовой компании и не обслуживался специализированной организацией. В этой связи потребителям 11 многоквартирных домов, подключенным к этой системе, была прекращена подача газа, - уточнили в компании.

Происшествие оставило без теплоснабжения в зимний период около 2 тыс человек, в Ленинском районе Махачкалы объявлен режим ЧС, - добавили в компании.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", взрыв газа произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале, это произошло по причине утечки газа из подземного газопровода высокого давления.