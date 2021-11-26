Водитель перепутал газ и тормоз в Алматы, пострадали два пешехода

Водитель каршеринга выехал на тротуар и сбил двух пешеходов в Алматы, о ДТП сообщают СМИ.

Как передает Sputnik Казахстан, авария произошла на улице Жибек жолы. По словам водителя, он перепутал педали газа и тормоза, залетел на бордюр, сбил металлический столбик и наехал на двух пешеходов, в этот момент стоявших на тротуаре.

Затем автомобиль проехал по аллее, протаранил скамейку, задел мусорную урну и остановился только врезавшись в бетонную стену многоквартирного жилого дома.

Пешеходы получили многочисленные травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

На месте событий действуют сотрудники дорожной полиции, они устанавливают все обстоятельства аварии.