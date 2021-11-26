Студентов СКФУ мотивируют к проведению вакцинации

Мотивационная программа, по которой студенты, прошедшие процедуру вакцинации, получают абонемент на посещение тренажерного зала или бассейна, дает свои результаты: больше 50% студентов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) на Ставрополье привились от коронавируса, - сообщили в пресс-службе вуза.

"На сегодняшний день процедуру вакцинации прошли более 50% студентов очной формы обучения и порядка 85% сотрудников вуза - на территории СКФУ работают два прививочных пункта, привиться в которых могут не только обучающиеся и сотрудники, но и все желающие", - рассказал ректор вуза Дмитрий Беспалов.