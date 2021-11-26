Режим КТО отменили в Карачаево-Черкесии

Режим контртеррористической операции снят в Карачаевском районе, рассказали в УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии.

По словам представителя силового ведомства, ситуация в районе стабилизировалась. По факту подготовки теракта ведется доследственная проверка, по ее итогам будет принято решение об открытии уголовного дела, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее об уничтожении двоих бандитов в ходе КТО в Карачаево-Черкесии заявил Национальный антитеррористический комитет. Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди местных жителей нет.

На месте боестолкновения у преступников найдено автоматическое оружие, боеприпасы, самодельная бомба и заранее оборудованный схрон с камуфлированной одеждой и масками-балаклавами.