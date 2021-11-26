Комитет Госдумы готов рассмотреть запрет на сцены насилия и нетрадиционных отношений в кино

Комитет Государственной Думы по информполитике, информационным технологиям и связи готов обсудить предложения о запрете на демонстрацию кинофильмов, где показано насилие и нетрадиционные отношения, сообщил его глава Александр Хинштейн, комментируя соответствующее предложение коллег.

Ранее стало известно, что глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина пообещала, что в декабре будет сформирована рабочая группа по законопроекту о запрете показа и пропаганды киносо сценами нетрадиционных отношений и насилия.

"Если коллеги сумеют выработать какие-то новые эволюционные и революционные предложения, мы, конечно же, готовы их рассматривать и с ними дальше работать. Но важно понимать, что закон не просто должен носить какой-то запретительный характер, он должен быть работающим законом, то есть принимать норму, не будучи уверенным в ее реализации, на наш взгляд, недопустимо и безответственно", - приводит слова Хинштейна ТАСС.

Депутат пояснил, что действующее законодательство уже определяет требования к любому контенту на телеканалах и в кинотеатрах. Он уточнил, что каналы не имеют права нарушать возрастные маркировки, так что пропаганды нетрадиционных отношений или насилия в эфирах нет.

"У нас остались лакуны, связанные с онлайн кинотеатрами, кабельными сетями, но этим вместе с Роскомнадзором мы как раз сегодня и занимаемся", - добавил парламентарий.

Соответственно, указал он, пока неясно, какие новые ограничения имеются в виду, когда это определится, они с готовностью это рассмотрят.