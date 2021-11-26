Темой встречи глав МИД стран НАТО в Риге станет "военная активность" России

Главы МИД стран НАТО соберутся в Риге 30 ноября, чтобы обсудить усиление "военной активности" РФ на границе с Украиной, - сообщил сегодня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Министры соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить новые вызовы в системе безопасности. Они обсудят усиление военной активности России у границ с Украиной… Оно ничем не оправдано и нагнетает напряженность, Россия должна продемонстрировать прозрачность", - сказал он, передает РИА Новости.

"Также мы обсудим гибридную атаку, с которой сейчас сталкиваются наши союзники Польша, Латвия и Литва на границе с Беларусью", - добавил генсек.

Украина и ее западные соседи в последнее время выражают обеспокоенность якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России, хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение - это никому не угрожает и не должно никого волновать.